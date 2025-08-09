El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas - Chilevisión

A través de un comunicado emitido por Codelco, se determinó que las operaciones podrán reanudarse solo en áreas específicas de la faena.

Codelco anunció la noche de este viernes que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) autorizó el reinicio parcial y gradual de las faenas subterráneas en la División El Teniente.

Esto, tras el derrumbe ocurrido el jueves 31 de julio que dejó seis trabajadores fallecidos.

Mediante una resolución emitida este 8 de agosto, se determinó que las operaciones podrán reanudarse solo en áreas específicas de la faena. La medida, según el comunicado, "permite retomar faenas únicamente en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte".

Esto último, luego de constatarse en terreno que "no presentan daños ni riesgos inminentes para la seguridad de las personas o de las instalaciones", agrega el escrito.

Al mismo tiempo, continuará detenida la actividad en los sectores indicados como de mayor riesgo, ya que se "requieren análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa".

Sernageomin precisó que el acceso a estas áreas seguirá limitado exclusivamente a labores destinadas a implementar medidas correctivas y de seguridad.

También se solicitó a la compañía implementar vigilancia permanente de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir las directrices operativas y comunicar el plan de reapertura a toda la dotación, dejando constancia de ello.

El organismo remarcó que el reinicio deberá realizarse "bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras".

Asimismo, se puntualizó que esta autorización corresponde a un "paso previo", ya que Codelco todavía necesita el visto bueno de la Dirección del Trabajo, entidad encargada de "evaluar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por la normativa".