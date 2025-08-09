 El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo “Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/08/2025 08:14

El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas

A través de un comunicado emitido por Codelco, se determinó que las operaciones podrán reanudarse solo en áreas específicas de la faena.

Publicado por Gabriela Valdés

Codelco anunció la noche de este viernes que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) autorizó el reinicio parcial y gradual de las faenas subterráneas en la División El Teniente.

Esto, tras el derrumbe ocurrido el jueves 31 de julio que dejó seis trabajadores fallecidos.

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de mina El Teniente

Mediante una resolución emitida este 8 de agosto, se determinó que las operaciones podrán reanudarse solo en áreas específicas de la faena. La medida, según el comunicado, "permite retomar faenas únicamente en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte".

Esto último, luego de constatarse en terreno que "no presentan daños ni riesgos inminentes para la seguridad de las personas o de las instalaciones", agrega el escrito. 

Al mismo tiempo, continuará detenida la actividad en los sectores indicados como de mayor riesgo, ya que se "requieren análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa".

Sernageomin precisó que el acceso a estas áreas seguirá limitado exclusivamente a labores destinadas a implementar medidas correctivas y de seguridad.

VER MÁS SOBRE EL TENIENTE

También se solicitó a la compañía implementar vigilancia permanente de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir las directrices operativas y comunicar el plan de reapertura a toda la dotación, dejando constancia de ello.

El organismo remarcó que el reinicio deberá realizarse "bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras".

Asimismo, se puntualizó que esta autorización corresponde a un "paso previo", ya que Codelco todavía necesita el visto bueno de la Dirección del Trabajo, entidad encargada de "evaluar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por la normativa".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

09/08/2025

“Último mes en Chile”: Raimundo Cerda reveló toda la verdad y explicó por qué deja el país

El influencer también se sinceró respecto de su relación con Faloon Larraguibel y aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

09/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025