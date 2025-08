Madre de minero fallecido refuta a Codelco por refugio en zona del derrumbe: “No tenían escapatoria” - Chilevisión

En conversación con Contigo En Directo, la mujer expresó su sentir y toda su molestia por la situación, donde acusó mal manejo comunicacional tanto por parte de Codelco como de las autoridades a cargo.

Este lunes, en medio del dolor por la perdida de su hijo Gonzalo Núñez, uno de los seis mineros muertos tras el derrumbe en la mina El Teniente, su madre, Claudia Caroca conversó con el programa Contigo En Directo.

Madre de minero fallecido acusa que no existen refugios en la zona del derrumbe

"Acá estoy con pésimas noticias respecto al manejo que se está realizando y que triste que yo tenga que darle la cara al Estado y a Codelco. Señores Codelco, yo no quiero migajas, sean respetuosos", partió declarando.

Luego, al ser consultada por la información que indica que los refugios donde debían resguardarse los mineros estaban cerrados con llave hace más de un año, la mujer respondió.

"Manejo información contundente que de partida no había esos refugios en esa zona, iban a construirlos, y los que existen son para incendio, no para esas catástrofes y tienen solo agua y alimento".

"Tienes que pensar que si existiera uno ahí, son como seis estadios de fútbol y habría uno cada 700 metros e igual no habrían alcanzado a llegar… Ellos no tenían escapatoria, mi hijo me contaba muchas cosas, no tenía las condiciones", agregó.