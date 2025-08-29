Ejército desvincula a los tres cabos que fueron sorprendidos con más de 11 kilos de marihuana - Chilevisión

Fue la misma ministra de Defensa, Adriana Delpiano, quien confirmó la noticia y se trata de los funcionarios del Regimiento Número 8 Chiloé.

Este viernes, se informó que los tres cabos del Ejército que fueron detenidos por tráfico de droga en la comuna de Puerto Aysén fueron desvinculados de la institución.

Estas personas fueron detenidos tras ser sorprendidos con 11 kilos de marihuana en un operativo en conjunto realizado por la Fiscalía Occidente y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la Policía de Investigaciones.

Las detenciones ocurrieron luego de que un civil que estaba siendo seguido por personal policial retirara una encomienda desde una sucursal de Chilexpress.

Por este motivo, tanto el civil como los tres cabos del Ejército fueron presentados al Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas.

Ministra Adriana Delpiano se refirió a las desvinculaciones

"Están los tres desvinculados del Ejército, no están técnicamente dados de bajas, pero están totalmente desvinculados, no son parte del servicio en este momento", dijo la ministra.

Por último, Delpiano señaló que este no es un problema generalizado, ya que a su juicio la mayoría de los funcionarios de las Fuerzas Armadas cumplen con su deber como corresponde y considera que por los delitos de estas personas (más los funcionarios detenidos en el norte por el mismo motivo), no cambiará la imagen de las instituciones.