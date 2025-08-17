Detienen a tres cabos del Ejército tras retirar encomienda con drogas en Puerto Aysén - Chilevisión

"Situaciones como estas no son tolerables", declaró la ministra de Defensa Adriana Delpiano, quien además indicó que se está trabajando para endurecer las sanciones en este tipo de casos.

Este sábado fueron detenidos en Puerto Aysén un civil y tres cabos del Ejército, sorprendidos al retirar una encomienda que contenía más de un kilo de droga desde una sucursal de Chilexpress en la ciudad.

Según indicaron desde Fiscalía, la diligencia se desarrolló bajo la modalidad de entrega vigilada, luego de que se detectara la sustancia ilícita en el paquete.

Los tres uniformados pertenecen al Regimiento Nº 8 Chiloé, con presencia en la Región de Aysén, y junto al civil quedaron a disposición de la justicia.

Los detenidos van a ser formalizados este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por tráfico de drogas.

Reacción de la ministra Delpiano

"Completamente inaceptable lo ocurrido en Puerto Aysén, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a tres integrantes del Regimiento N.º 8 Chiloé. El Comandante en Jefe del Ejército, general Iturriaga, me entregó informe y la institución colaborará activamente con la justicia", declaró la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

En esa misma línea, agregó: "Situaciones como estas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y trabajando también en un aumento de las sanciones".

