Ya suma 90 enfermedades: Pdte. Boric anuncia que tres nuevas patologías ingresan al GES - Chilevisión

01/12/2025 16:24

Ya suma 90 enfermedades: Pdte. Boric anuncia que tres nuevas patologías ingresan al GES

Este lunes, el presidente Gabriel Boric anunció que tres nuevas patologías ingresaron al GES, que ya suma 90 enfermedades. Desde ahora está cubierta la cesación del consumo de tabaco para mayores de 25, la hospitalización para menores de 15 años con depresión grave y el tratamiento tras el alta por cirrosis hepática. “La gracia del GES es que no discrimina, materializa en una política pública la promesa de igualdad lo que a nosotros como gobierno progresista nos inspira, independiente si las personas están en Fonasa o Isapre, por el solo hecho de ser ciudadanos chilenos tienen derecho y acceso al tratamiento”, afirmó el mandatario.

