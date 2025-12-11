Faloon se quebró en Fiebre de Baile tras hablar de su divorcio: “Nadie se merece estar en ese lugar” - Chilevisión

La participante del estelar de Chilevisión entregó un potente mensaje después de confirmar que se divorció de Jean Paul Pineda, a quien acusó de reiterados hechos de violencia intrafamiliar.

Faloon Larraguibel entregó un emotivo mensaje este miércoles en Fiebre de Baile, luego de confirmar su divorcio de Jean Paul Pineda.

La participante ganó la demanda contra su exesposo, donde los hechos de violencia intrafamiliar (VIF) en su contra fueron clave para lograrlo.

"Fue un proceso largo, duro, desgastante y agotador, pero ya con un alivio. Me siento liviana, me siento libre... Una felicidad tremenda", señaló la participante en el estelar de Chilevisión.

El mensaje de Faloon Larraguibel tras divorcio

En conversación con Diana Bolocco, Faloon afirmó: "Siento que estoy en el momento y en el lugar que merezco estar. Merezco todo lo bueno que me ha pasado".

"Tener a gente tan linda a mi lado, que me apoya y me ha sostenido durante mucho tiempo. A mi madre, que ha sido un apoyo incondicional, porque sin ella no habría podido hacer nada. A mis hijos, que me dan la fuerza para seguir luchando por ellos", agregó.

Asimismo, reconoció que "me emociona recordar todo lo que viví y lo que pude superar. Eso ya es una etapa cerrada, un ciclo superado, y ahora me quiero comer el mundo".

La exYingo también entregó un mensaje a quienes estén pasando por una situación similar. "Nadie se merece estar en un lugar en que te hacen daño, un lugar que te duele, te minimiza y te tira para abajo", expresó.

"Es un momento súper triste y desgastante; a mí personalmente me llevó hasta un hoyo del que no podía salir, pero sí se puede salir, solamente con las ganas de querer salir de ahí", manifestó.

