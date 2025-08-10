 “Me gusta”: Cuco Cerda reveló inéditos detalles de su relación con Daniela Aránguiz - Chilevisión
10/08/2025 10:19

“Me gusta”: Cuco Cerda reveló inéditos detalles de su relación con Daniela Aránguiz

El ingeniero comercial indicó que se conocen desde hace unos meses, y que lo que verdaderamente le atrajo de la panelista fue su desempeño como comunicadora.

Publicado por CHV Noticias

Cuco Cerca habló sobre su relación con Daniela Aránguiz, la cual comenzó hace tan solo unas semanas.

La panelista de televisión confirmó el romance hace unos días a través de Instagram, luego de publicar una fotografía en la que aparece besando en la mejilla al ingeniero comercial.

"No era un tema su posición mediática en la tele"

El hermano de Rai Cerda reveló en conversación con Las Últimas Noticias que con la ex Mekano "la ubico desde hace un tiempo y siempre nos hemos llevado bien como amigos".

"De repente pasó. Para mí no era un tema su posición mediática en la tele, yo simplemente le dije ´Dani, me caes la raja, pasémoslo bien, conozcámonos´", agregó.

En esa línea, señaló que: "Así partió todo y, cuando se supo, fue una ola de comentarios. Somos dos personas pasándolo bien y ha sido todo súper espontáneo".

Por otro lado, consultado sobre quienes pueden pensar que se trata de una relación por interés, el ingeniero comercial indicó que "la gente siempre va a opinar, para bien o para mal. Yo soy una persona muy transparente y las cosas se han dado. Nunca fue por ahí. Si se habla de mí, me gustaría que fuera por mi rol en las comunicaciones".

Finalmente, el comunicador habló sobre el desempeño de Daniela Aránguiz en la televisión, señalando: "A mí me pasa que, para que a uno le guste alguien, esa persona tiene que inspirarte, y ella, por su rol en las comunicaciones, encuentro que es una profesional, hace muy bien su pega; como sea, están hablando de ella".

"Eso a mí me genera admiración y por ahí fue que pensé que la Dani me gusta. Eso me hizo clic, verla desde ese ámbito", sentenció.

