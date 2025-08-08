 “A mí nunca me han…”: Daniela Aránguiz le responde a Paulina Nin y le recuerda oscuro episodio - Chilevisión
Minuto a minuto
Secuestros no bajan de 800 por año desde 2022: ¿Cómo se debe negociar durante este delito? Carnada con dinero fue clave: Así fue la liberación del empresario secuestrado en Quilicura Familia de Curacautin necesita ayuda económica para costoso tratamiento de su pequeña hija que sufre extraña enfermedad Defensoría Penal Pública contradice acusación contra abogado de Manuel Monsalve Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro de empresario en Rancagua
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 17:34

“A mí nunca me han…”: Daniela Aránguiz le responde a Paulina Nin y le recuerda oscuro episodio

La animadora calificó a la exMekano de ordinaria y mal educada, hecho que no dejó pasar Aránguiz, quien regresó el golpe. 

En su regreso de vacaciones, Daniela Aránguiz le respondió con todo a Paulina Nin, quien se involucró en el conflicto que mantiene la exMekano con su expareja, Luis Mateucci. 

Ahí, Nin calificó a Aránguiz de ordinaria y mal educada, hecho que no dejó pasar la panelista de farándula, quien regresó el golpe. 

"Soy admiradora de su carrera televisiva, pero aquí no podemos hablar de ordinarieces cuando tenemos tejado de vidrio, cuando hemos participado de la farándula", partió declarando la exesposa del "Mago" Valdivia en el programa Sígueme de TV+. 

Daniela Aránguiz recuerda negro episodio de Paulina Nin

"Acordémonos de muchos episodios, como cuando la tomaron detenida borracha. Entonces, si hablamos de ordinarieces, a mí nunca me han tomado detenida por andar curada manejando. O por tener los escándalos que tenía", manifestó.

A lo que hizo referencia Daniela Aránguiz fue a lo ocurrido en junio de 2016, cuando la conductora de TV fue detenida tras chocar en estado de ebriedad contra una barrera y un poste en el sector de Puente Maipo, en la Región Metropolitana.

En ese momento y tras ser formalizada, Nin quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025