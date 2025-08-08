“A mí nunca me han…”: Daniela Aránguiz le responde a Paulina Nin y le recuerda oscuro episodio - Chilevisión

La animadora calificó a la exMekano de ordinaria y mal educada, hecho que no dejó pasar Aránguiz, quien regresó el golpe.

En su regreso de vacaciones, Daniela Aránguiz le respondió con todo a Paulina Nin, quien se involucró en el conflicto que mantiene la exMekano con su expareja, Luis Mateucci.

Ahí, Nin calificó a Aránguiz de ordinaria y mal educada, hecho que no dejó pasar la panelista de farándula, quien regresó el golpe.

"Soy admiradora de su carrera televisiva, pero aquí no podemos hablar de ordinarieces cuando tenemos tejado de vidrio, cuando hemos participado de la farándula", partió declarando la exesposa del "Mago" Valdivia en el programa Sígueme de TV+.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Daniela Aránguiz recuerda negro episodio de Paulina Nin

"Acordémonos de muchos episodios, como cuando la tomaron detenida borracha. Entonces, si hablamos de ordinarieces, a mí nunca me han tomado detenida por andar curada manejando. O por tener los escándalos que tenía", manifestó.

A lo que hizo referencia Daniela Aránguiz fue a lo ocurrido en junio de 2016, cuando la conductora de TV fue detenida tras chocar en estado de ebriedad contra una barrera y un poste en el sector de Puente Maipo, en la Región Metropolitana.

En ese momento y tras ser formalizada, Nin quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir.