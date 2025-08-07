Daniela Castro arremete contra Daniela Aránguiz tras conflicto con Luis Mateucci: “Muy cara de...” - Chilevisión

Daniela Castro alzó la voz ante el conflicto que está teniendo Daniela Aránguiz con Luis Mateucci, contra quien anunció querellas por injurias.

La ex esposa de Jorge Valdivia ha protagonizado fuertes cruces con el argentino, con quien compartió en un reality y que terminó siendo su pareja.

En entrevista con Publimetro, la ganadora de MasterChef apuntó a la ex Mekano y señaló: "Encuentro que hay que ser muy cara de palo para (demandarlo) después del llamado que hizo en vivo, en donde lo subió y lo bajó, y ahora se siente ofendida".

"Daniela es un poco como la ley del embudo, cuando le toca ella no le gusta. Creo que ella abrió esa caja con Luis al exponerlo en televisión", agregó.

La reflexión de Daniela Castro por conflicto Aránguiz-Mateucci

La influencer aseguró que en esta materia "nadie se merece ser humillado así en televisión, sacando temas que no van al caso, absolutamente innecesario".

"Mi apoyo es para Luis y, según lo que yo he visto, la gente como que igual está apoyando a Luis, independiente de cómo les caiga. Lo está tratando como un estropajo, como si fuera cualquier cosa", añadió.

Castro, que estuvo con ambos en un reality, insistió en que "entiendo que las relaciones cambian y todo, pero ella ha pasado de amarlo a odiarlo como 20 veces".

"Como que él (Mateucci) tiene ganas de decir muchas cosas y entiendo que está siendo un poco cauteloso dentro de, pero lo hicieron explotar", manifestó.