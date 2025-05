“Empezó a insultarme”: Reflotan vez que Rosemarie Dietz recordó dura pelea con Karen Paola en Mekano - Chilevisión

La ex bailarina del programa radicada en Osorno fue en el verano a un programa de Jose Miguel Viñuela donde contó un desconocido altercado que vivió con la cantante.

El domingo se viralizó en redes sociales como X un video donde Rosemarie Dietz recordó una pelea que tuvo con Karen Paola en los tiempos en que ambas participaban en el programa Mekano.

Aunque fue Danilo21 quien lo hizo circular en plataformas al reaccionar al momento, lo cierto es que la anécdota forma parte de Dekanos, una iniciativa que este año creó José Miguel Viñuela para rememorar el emblemático espacio juvenil.

Allí la ex bailarina comenzó contando que el altercado surgió cuando le tocó eliminar a la mejor amiga de Karen de ese entonces, en una etapa del programa en la que ellos debían ser los jurados y votar para sacar a sus compañeros.

"La Karen empezó a insultarme detrás de cámara. Me empezó a levantar el dedo y (me dijo) 'pendeja' y bla bla", relató, a lo que ella respondió: "Yo dije 'no, esto si que no lo voy a aguantar'".

Luego, señaló que recurrió a Álex Hernández, director de Mekano, para alertar sobre la situación. "Ay, Rose, córtala, tú siempre... ya chica, déjate de h...", le habría respondido, según contó.

La supuesta pelea entre Rosemarie y Karen Paola

Sin embargo, el conflicto no llegó hasta ahí y aumentó de intensidad cuando, de acuerdo con Rosemarie, estaba hablando por teléfono y Karen Paola "pasa al lado mío, me pasa a empujar y el teléfono así (sale volando por el aire)".

"Ahí me la pesqué", continuó. "Salí afuera en modo caballo. ¿Sabes cuál es? Apuesto que no. Pescai del pelo... la Karen en ese tiempo estaba con sus extensiones, sus uñas y yo siempre natural. Y yo llego, la pesqué acá abajo (en el cuello) y le hice así (la empujé hacia abajo)".

Así, Dietz señaló que se trataba de una técnica de artes marciales y que, de inmediato, fueron sus compañeros a separarlas. "Vino Thiago, vino Fabricio y ella 'suéltame' y qué se yo", complementó.

Finalmente, contó que una vez la soltó, Karen la fue a acusar donde Álex. "¿Qué pasó? Empieza a llorar la Karen y (dice) 'estoy embarazada'. Yo le dije 'si estás embarazada, sabiendo que voy a responder... Álex, yo fui a hablar contigo y esto pasó, la culpa mía no es", concluyó.

Cabe recordar que Karen Bejarano ha estado en los últimos meses en varios titulares debido a varios momentos sensibles. Por una parte, ha obtenido atención mediática por su quiebre con Juan Pedro Verdier y, por otra parte, por una polémica que involcura una supuesta deuda monetaria.

Mira el momento a continuación: