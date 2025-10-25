 FOTOS | “Te adelantaste”: Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos anunciaron el nacimiento de su hijo - Chilevisión
25/10/2025 09:31

FOTOS | “Te adelantaste”: Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos anunciaron el nacimiento de su hijo

“Me regalaste mi tesoro más preciado”, escribió el futbolista en redes sociales a Sabrina Sosa, tras el nacimiento de su primer hijo, Gio.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes, Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos anunciaron el nacimiento de su hijo, Gio, a través de redes sociales y lo presentaron a sus seguidores.

Este es el primer hijo del futbolista y el segundo de Sabrina, quien también es mamá de Gaspar (9), producto de su relación con Claudio Valdivia.

Nació el hijo de Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos

A través de redes sociales, la pareja anunció: "Bienvenido, Gio Alessandro Montecinos Sosa. Te adelantaste, pero nos regalaste un día inolvidable y lleno de amor. Te amamos infinito".

En las fotografías aparece el bebé en el parto, cuando es posicionado en el pecho de su madre, mientras ella y su padre posan sonriendo a la cámara y luego se ve a Sabrina llorar, mientras Joaquín le da un beso en el rostro.

Minutos más tarde, el futbolista escribió: "El día más hermoso e importante de mi vida ¡Te amo con todo mi corazón, hijo!", y luego agregó: "Mi amor, eres una guerrera. Me regalaste mi tesoro más preciado".

La publicación se llenó de mensajes positivos por parte de los internautas y entre ellos se encuentra Melina Noto, quien concluyó: "Qué emoción. Estarán de cumple juntos ¡Felicidades, familia!", dado que ella dio a luz a su hija, Alanna el pasado 22 de octubre.

Revisa las publicaciones de Instagram:

