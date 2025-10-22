“Bienvenida Alanna”: Meli Noto y Pangal anunciaron nacimiento de su hija con tierno video - Chilevisión

La pareja anunció la importante noticia con una emotiva publicación en redes sociales.

Tras una larga espera, finalmente Melina Noto y Pangal Andrade se convirtieron en padres con el nacimiento de la primera hija de ambos, Alanna.

A través de redes sociales, la pareja hizo el anuncio con una comentada publicación.

En el video, de unos 40 segundos, se muestra a ambos en la espera y la previa a los trabajos preparto al interior de una clínica capitalina.

Sin duda, los momentos más emocionantes registrados en el video son cuando la animadora y el deportista comparten por primera vez con su hija.

Incluso, se aprecia cómo Pangal corta el cordón umbilical de la bebé.

En pocas horas el posteo acumuló alrededor de 300 mil 'me gusta' y cientos de comentarios que celebraron la llegada de Alanna.

Entre las respuestas más llamativas están Austin Palao, familiares de Pangal como Pedro Astorga y Sara Luna e incluso la candidata presidencial Evelyn Matthei.