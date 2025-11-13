“El regalo más lindo”: Angie Alvarado anunció el nacimiento de su primer hijo con tiernas fotos - Chilevisión

La hija de Anita Alvarado y su marido se convirtieron en padres por primera vez y presentaron al pequeño Rodolfo con una emotiva publicación en sus redes sociales.

Angie Alvarado y su marido, Rodolfo Kamke, anunciaron este jueves el nacimiento de su primer hijo juntos.

La pareja que está radicada en Australia compartió la feliz noticia con una sentida publicación en sus redes sociales, en la que mostraron parte del proceso del parto y las primeras imágenes del bebé.

Según detallaron, el pequeño nació en la ciudad de Sídney y se llama Rodolfo, mismo nombre que su padre.

“¡Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! Eres el regalo más lindo que Dios nos dio”, escribió Angie Alvarado en su cuenta de Instagram.

La publicación también fue comentada por su marido, quien expresó su felicidad por el nuevo integrante de su familia y destacó la labor de la hija de Anita Alvarado.

“Te amo hijo gracias por traernos esta infinita felicidad y alegría y a la Mamá más power del mundo, te amo”, destacó.

Mira el anuncio de Angie Alvarado