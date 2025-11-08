 AHORA | “Solo la epidural podría...”: Angie Alvarado inició trabajo de parto de su primer hijo - Chilevisión
Minuto a minuto
“¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de Punta Peuco Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/11/2025 09:22

AHORA | “Solo la epidural podría...”: Angie Alvarado inició trabajo de parto de su primer hijo

La influencer está ad portas de dar a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con Rodolfo Kamke, quien compartió detalles del proceso en sus redes sociales al igual que Xephora, hermana menor de Angie.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Angie Alvarado anunció a través de sus redes sociales que se encuentra en trabajo de parto para el nacimiento de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Rodolfo Kamke.

Kamke y también Xephora, hermana menor de Angie, han estado compartiendo registros de este proceso que comenzó durante la madrugada, pero podría durar horas.

Angie Alvarado entró en trabajo de parto

Xephora fue la primera en reaccionar y a través de su cuenta de Instagram mostró un video de Angie en la camilla del hospital, riendo mientras su hermana baila frente a la cámara: "Bailando para que se le olviden sus contracciones", escribió.

Recientemente, Rodolfo publicó una selfie de ambos y señaló: "¡Solo la epidural podría provocar una sonrisa así!". 

Cabe destacar que hasta el momento, Anita Alvarado no se ha referido a la noticia y el nacimiento del primer hijo de Angie podría extenderse durante unas horas, dependiendo de su evolución.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

AHORA | “Solo la epidural podría...”: Angie Alvarado inició trabajo de parto de su primer hijo

La influencer está ad portas de dar a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con Rodolfo Kamke, quien compartió detalles del proceso en sus redes sociales al igual que Xephora, hermana menor de Angie.

08/11/2025

VIDEO | La tierna llamada del presidente Boric a niño que lloró por término de su gobierno

El mandatario decidió ponerse en contacto e invitar a tomar once al menor llamado Santiago, esto luego de ver un video donde lloraba por el término de su gobierno.

08/11/2025

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025