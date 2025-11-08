AHORA | “Solo la epidural podría...”: Angie Alvarado inició trabajo de parto de su primer hijo - Chilevisión

La influencer está ad portas de dar a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con Rodolfo Kamke, quien compartió detalles del proceso en sus redes sociales al igual que Xephora, hermana menor de Angie.

Este sábado, Angie Alvarado anunció a través de sus redes sociales que se encuentra en trabajo de parto para el nacimiento de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Rodolfo Kamke.

Kamke y también Xephora, hermana menor de Angie, han estado compartiendo registros de este proceso que comenzó durante la madrugada, pero podría durar horas.

Angie Alvarado entró en trabajo de parto

Xephora fue la primera en reaccionar y a través de su cuenta de Instagram mostró un video de Angie en la camilla del hospital, riendo mientras su hermana baila frente a la cámara: "Bailando para que se le olviden sus contracciones", escribió.

Recientemente, Rodolfo publicó una selfie de ambos y señaló: "¡Solo la epidural podría provocar una sonrisa así!".

Cabe destacar que hasta el momento, Anita Alvarado no se ha referido a la noticia y el nacimiento del primer hijo de Angie podría extenderse durante unas horas, dependiendo de su evolución.

