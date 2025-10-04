 “Nos sorprendió”: Angie Alvarado reveló el sexo de su primer bebé con íntima celebración - Chilevisión
04/10/2025 15:31

“Nos sorprendió”: Angie Alvarado reveló el sexo de su primer bebé con íntima celebración

Xephora Alvarado, hermana menor de Angie, preparó una íntima y sencilla celebración que cautivó a los internautas, quienes enviaron sus mejores deseos por el bebé que está por nacer.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Xephora Alvarado publicó en sus redes sociales la íntima ceremonia de revelación de género que preparó para su hermana mayor, Angie y su esposo, Rodolfo Kamke.

La hija mayor de Anita Alvarado se encuentra a la espera de su primer bebé y sorprendió a los internautas quienes elogiaron la sencilla, pero emotiva revelación.

Angie Alvarado reveló el sexo de su primer bebé

La celebración tuvo lugar en una de las casas de las hermanas Alvarado, donde Xephora sentó a Angie y Rodolfo en un sillón. Frente a ellos había dos cajas, una de color rosado y otra de color celeste, ambas con ropa de bebé en su interior. 

En paralelo, Xephora escribió una emotiva carta en nombre del bebé que la pareja espera, donde señaló: "Queridos papá y mamá, se que este momento lo han estado esperando con todo su corazón. Desde acá adentro puedo sentir cuánto me aman, cuánto han soñado conmigo, cuánto me han esperado".

"Yo los elegí porque son las mejores personas que podría tener como mamá y papá, porque nunca se rindieron, porque su amor es más grande que cualquier obstáculo, porque siempre tuvieron fe en que este momento llegaría", agregó.

Angie estalló en llanto al escuchar la carta y luego ambos pensaron que se trataría de gemelos; sin embargo, es un solo bebé y la ropa que guardaban las cajas era de color azul y blanco, revelando que Angie espera un niño.

Por otra parte, Xephora señaló en su cuenta de Instagram: "Aquí está el final tan esperado jajajá, la Angie tenía tantos síntomas que estábamos seguras de que sería niña, pero este pequeño nos sorprendió".

"Felicitaciones a los nuevos papis y en especial a Anita, por haber criado tan hermanables a sus lindas hijas", "me emocioné tanto, que hermoso, felicidades", "lo que más me gusta es que son tan humildes ambas, no andan ostentando nada, ni lujos, ni nada" y "me encanta como se apoyan", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Revisa la publicación de Instagram:





