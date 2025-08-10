 “¡Ahora somos 6!”: Joaquín Méndez anunció que se convertirá en padre por primera vez - Chilevisión
10/08/2025 12:55

“¡Ahora somos 6!”: Joaquín Méndez anunció que se convertirá en padre por primera vez

El animador mantiene una relación con la dentista Amanda Martínez, con quien lleva tres años de relación.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Joaquín Méndez reveló a través de sus redes sociales que está esperando a su primer hijo junto a su pareja, Amanda Martínez.

La pareja lleva tres años de relación y se conocieron por una aplicación de citas. Ella es amante de los animales y en conjunto tienen tres perritos que forman parte de su diario vivir.

Joaquín Méndez será padre por primera vez

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el animador se grabó de espaldas con un gorro que dice "Papá", mientras que Amanda posó con la misma prenda, la cual decía "Mamá".

En el registro ella lo abraza de frente y muestra una pequeña ecografía que pareciera tener escrito el nombre "Valentina"; sin embargo, la pareja no ahondó en detalles sobre el tiempo de gestación o el sexo del bebé.

"¡Nuevo camino! ¡Ahora somos 6! ¡Qué nervios!", expresó el animador, quien además añadió: "Necesitamos ayuda con los nombres ¿Cómo le ponemos? Yo quiero Thor o Cleopatra".

La publicación causó revuelo y fue ampliamente comentada por las figuras del espectáculo como María José Quintanilla, Karol Dance, Rodrigo Gallina, Kel Calderón, Diana Bolocco, Karina León, Bruno Zaretti, Tita Ureta, Thiago Cunha, Michael Roldán, Vale Roth, entre otros, quienes enviaron sus mejores deseos a la feliz pareja.

Revisa la publicación de Instagram:

 

