WhatsApp, app y sitio web: Así puedes reportar un corte de luz a Enel

Acá te indicamos como puedes reportar un eventual corte del suministro en Enel.

Para este miércoles se esperan lluvias en varias regiones del país, tanto para la zona centro como sur. De hecho, en Santiago está pronosticado que las primeras gotas caigan después del mediodía donde poco a poco aumentará intensidad.

Se estima que estas precipitaciones se extiendan hasta la madrugada del jueves y estará acompañada de un fuerte viento, donde en la región Metropolitana las ráfagas podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

Sin embargo, cuando hay chubascos generalmente y con bastante frecuencia ocurren cortes de luz. Por este motivo, acá te indicamos como puedes reportar un eventual corte del suministro en Enel.





Así puedes reportar un corte de luz en Enel