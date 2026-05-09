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Temblor hoy 9 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Durante este sábado 9 de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 06:26 horas.
  • Epicentro: 36 km al Suroeste de Huasco, Región de Atacama.
  • Profundidad: 32 km.

 

  • Magnitud: 3.7
  • Hora: 06:14 horas.
  • Epicentro: 86 km al Noroeste de Isla Guafo, Región de Los Lagos.
  • Profundidad: 29 km.

 

  • Magnitud: 3.7
  • Hora: 05:01 horas.
  • Epicentro: 75 km al Sureste de Socaire, Región de Antofagasta.
  • Profundidad: 159 km.

 

  • Magnitud: 4.3
  • Hora: 02:49 horas.
  • Epicentro: 75 km al Oeste de Iquique, Región de Tarapacá.
  • Profundidad: 27 km.

 

  • Magnitud: 4.1
  • Hora: 02:29 horas.
  • Epicentro: 50 km al Norte de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.
  • Profundidad: 74 km.

 

  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 02:03 horas.
  • Epicentro: 34 km al Sur de Visviri, Región de Arica y Parinacota.
  • Profundidad: 146 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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