“Grata sorpresa”: Bombero reveló noble gesto de Pailita con niño que salvó a su familia en Lirquén - Chilevisión

26/01/2026 10:55

“Grata sorpresa”: Bombero reveló noble gesto de Pailita con niño que salvó a su familia en Lirquén

Durante el programa Unidos x Ñuble y Biobío, Eduardo Monsálvez, voluntario que participó en el rescate de las hermanas mellizas de Martín, dio a conocer la acción del artista urbano.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, durante el programa especial Unidos x Ñuble y Biobío, se reveló un noble gesto solidario de Pailita con Martín, el niño héroe de Lirquén que salvó a su madre y hermanas mellizas del incendio.

El cantante urbano se ha convertido en una de las figuras públicas más comprometidas con la tragedia, trasladándose a las zonas afectadas con cientos de voluntarios y productos de primera necesidad.

El noble gesto de Pailita con niño héroe de Lirquén

Según revelaron familiares de Martín, una de las primeras preocupaciones del niño al llegar al hospital era su PlayStation, ya que lo llevaba en su mochila, que se quemó mientras huía de las llamas.

Durante el espacio solidario organizado por Anatel, Eduardo Monsálvez, bombero que participó en el rescate de las mellizas, sorprendió al dar a conocer una acción del artista relacionada con esta consola.

"En un momento pensamos si hacemos una vaquita entre todos y le compramos una Play, pero queríamos que él se recuperara bien", dijo el voluntario.

"Quería esperar el momento para darle esa sorpresa, pero hoy día viendo las redes sociales me encuentro con la grata sorpresa de que Pailita le fue a dejar una Play al hospital, una pelota de fútbol y juegos para el Play", reveló.

Asimismo, el bombero afirmó que "Martín vivió una situación súper compleja. Si nosotros como bomberos estamos afectados, imagínense para un niño de 10 años por lo que tuvo que pasar".

"Él llevaba la Play en la mochila (...) Cuando iba corriendo con la mamá la mochila se le incendió, entonces se la tuvo que sacar y quedó la Play ahí", explicó.

Revisa el momento acá:

