Niño de 10 años grave tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas - Chilevisión

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

En estado grave permanece un niño de 10 años tras sufrir quemaduras al escapar de las llamas en Lirquén, comuna de Penco.

La víctima es hijo de la mujer de 35 años que entregó a sus hijas mellizas a bomberos cuando estaba siendo alcanzada por el incendio forestal.

Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, participó en el rescate y reveló el rol clave que cumplió el pequeño en este angustiante momento.

"En ese lapsus, la mamá nos perdió el paso y quedó a mitad de camino. Por lo que me contó su esposo anoche, ella cayó al piso, ya no daba más, y fue su hijo de 10 años quien la alentó y le dijo: 'Tenemos que salir de aquí'. La tomó y lograron salir", señaló Monsalvez.

Sin embargo, cuando ambos salieron del fuego, los bomberos ya habían salido rumbo al hospital para dejar a las pequeñas mellizas.

Minutos después, llegaron al centro de salud con quemaduras de diversa consideración.

Niño de 10 años está en estado grave tras incendio en Penco

La madre y su hijo de 10 años permanecen internados en el Hospital Regional Dr. Grant Benavente de Concepción.

Claudio Baeza, director del recinto de salud, detalló que la adulta se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con el "30% de superficie corporal quemada".

"Quemaduras de diversa profundidad y superficie (...) se encuentra fuera de riesgo vital, pero su condición de salud es grave", precisó sobre la mujer.

En el caso del hermano de las mellizas, su estado de salud es más delicado. "(Está) conectado a ventilación mecánica, 46% de superficie corporal quemada. Se encuentra grave y a cargo de los intensivistas de la unidad de cuidados y del equipo de quemados", dijo Baeza.