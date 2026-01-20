 VIDEO | Angustiante rescate de mellizas en Penco: Madre pidió a bomberos que salvaran a sus hijas - Chilevisión
20/01/2026 12:06

VIDEO | Angustiante rescate de mellizas en Penco: Madre pidió a bomberos que salvaran a sus hijas

Entre el fuego y el humo, la mujer entregó a sus hijas de 2 años a los voluntarios, quienes las trasladaron de inmediato hasta un centro de salud.

Publicado por CHV Noticias

Una madre y sus hijas mellizas protagonizan una de las imágenes más desgarradoras de la emergencia por los incendios forestales en Lirquén, comuna de Penco, en la región del Biobío.

En las imágenes registradas por bomberos, se observa el momento en que la mujer entrega a sus dos pequeñas a voluntarios de Coronel.

En medio de las llamas y el humo, la madre pidió que salvaran a sus hijas de apenas dos años, mientras ella permanecía con su hijo de 10 años.

Las menores de edad, identificadas como Isabel e Isidora, fueron rescatadas y llevadas hasta un centro de salud.

Encuentran a madre que entregó a sus hijas a Bomberos

Durante la noche de este lunes se reportó que la mujer se mantenía desaparecida. Sin embargo, horas después se confirmó su hallazgo sana y salva.

El superintendente de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalve, participó en el rescate y detalló que la madre quedó atrapada en el fuego con su hijo de 10 años.

Luego de unos minutos lograron cruzar las llamas y se trasladaron hasta el hospital en que se encontraban sus hijas.

"Después de haber cruzado el fuego con el comandante y las bebés, esperamos un poquito y, al ver que la madre no venía, nos subimos a la camioneta y llevamos a las bebés al hospital. Como media hora después la mamá llegó al hospital", relató Monsalve a T13.

Revisa el momento acá:

