Ex Yingo Ariel Osses intentó ayudar a motociclista muerto en accidente: “Me siento culpable” - Chilevisión

Osses pasó por el lugar del accidente y se bajó para ayudar a la víctima de 19 años, quien sufrió un accidente automovilístico. "Intenté hacerle reanimación, pero ya había fallecido", recordó.

El ex chico Yingo Ariel Osses relató la terrible noche que vivió tras intentar ayudar a un joven motociclista de 19 años que perdió la vida tras un accidente en Lampa, asegurando que se siente "culpable".

Según contó, todo ocurrió cuando regresaba del partido de Chile frente a Venezuela y tras ir a buscar a su polola para regresar a su casa.

Ariel Osses intentó ayudar en accidente

Luego de ir por su polola, Evelyn, Ariel optó por tomar el camino Lo Boza para poder llegar a su casa en Lampa.

Cerca de la 1:30 de la madrugada "voy manejando cuando a lo lejos veo que hay algo en el camino. Era una moto tirada en la mitad de la calle del sentido contrario", contó a LUN.

"Bajé la velocidad y a unos 100 metros había un casco. Pasé despacito, bajé el vidrio, tratando de encontrar al dueño de esa moto. Le dije a mi polola que llamara a los bomberos mientras yo me bajaba", relató.

Osses se estacionó, puso las luces y "caminé por la calle. Estaba acelerado porque no veía más que la moto y el casco. De repente vi una zapatilla tirada. Miré como a un bandejón central y ahí estaba el dueño de la moto, tirado, solo".

Inmediatamente fue corriendo hacia donde estaba la víctima del accidente: "Sé primeros auxilios porque cuando más joven fui bombero. Mientras me acercaba pensaba que en el peor de los casos todavía se podía inmovilizar".

"La persona estaba a 100 metros de la moto y cuando llegué, finalmente, me di cuenta que no se podía hacer nada. Intenté hacerle reanimación, pero ya había fallecido", contó.

"Me siento culpable"

El ex Yingo confesó que "me siento culpable por no haber hecho algo más. Haber ayudado a la persona. Si hubiera pasado antes, quizás podría haber hecho más. No pude hacer nada".

Ariel aseguró que "lo volvería a hacer mil veces. Sé que no pude hacer más porque él ya había fallecido, pero si lo viera otra vez ahí, me bajo nuevamente".

Osses también recordó que al rato después llegaron los familiares de la víctima, quienes lo confundieron con ser el presunto responsable: "Eso fue súper fuerte también".

Tras atestiguar, volvió junto a su polola a las cinco de la mañana: "Tomé un remedio para dormir y voy a ir al sicólogo porque fue muy fuerte verlo, no hacer nada, saber que era tan joven. Son muchas cosas".