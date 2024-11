“No es real”: Michelle Carvalho desmintió a Cecilia Gutiérrez tras dichos sobre relación con Pedro - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile reaccionó a las declaraciones de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que la brasileña fue vista a los besos con Pedro Astorga.

Michelle Carvalho salió a desmentir la información de Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que la ganadora de Gran Hermano Chile fue vista a los besos con Pedro Astorga.

"Pedro fue a médico en la mañana y ella lo acompañó. Ahí, ella aprovechó de darle respiración boca a boca, que le recomendó el médico", dijo la periodista en el programa de YouTube "OH! Diosas", conducido junto a Pamela Díaz y Felipe Vidal.

Tras lo indicado por Gutiérrez, Pamela frenó las esperanzas de un posible romance y aseguró que "yo creo que ellos tienen una linda amistad, que se llevan bien. Y si hay besos, qué rico, pero yo creo que serán amigos toda la vida".

"Amigos con ventaja", insistió Cecilia, quien luego aseguró que la brasileña tendría ofertas para entrar a un reality show fuera de Chile.

Michelle Carvalho desmintió a Cecilia Gutiérrez

A través de su canal de difusión en Instagram, Michelle Carvalho reaccionó a los dichos de Cecilia Gutiérrez y sostuvo que "esta información no es real".

"Lamento que Cecilia no me haya contactado para verificar la información. Igualmente, entiendo que con el regreso de la farándula se estén levantando temas para generar contenido, pero igualmente contactarnos para verificar si la información es real o no, no cuesta nada", agregó.

En esa misma línea, indicó que Pamela Díaz "tiene mi contacto y hablamos por DM de Instagram, también tienen el de Carlitos, mi manager. Cualquier pregunta que tengan, nos pueden contactar y responderemos como siempre lo hemos hecho, con absoluta honestidad".

"Yo sé que existe una idealización de Pedrichelle, que ambos agradecemos profundamente, pero ustedes ya saben, cuando Pedro se accidentó, él estaba en Pucón y yo en Santiago trabajando", explicó la brasileña.

La ganadora de Gran Hermano señaló que cuando Astorga se sacó los puntos "él estaba solo, no fue a ningún hospital", mientras que ella se encontraba con dos amigos.

"Aunque muchos quieren que eso ocurra, y que agradecemos de corazón, debo decir que los hechos narrados por Cecilia Gutiérrez no son verídicos. Su fuente está mintiendo", concluyó.