“Empecé ligeramente a insistir”: Gepe relató su historia de amor con su esposa tras rechazo inicial - Chilevisión

El artista está próximo a cumplir cinco años de matrimonio con María Cecilia Huerta y relató los primeros pasos que dio en su conquista.

El cantante nacional Gepe será uno de los protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida, donde compartirá con las actrices Daniela Nicolás y Alejandra Fosalba, y el periodista Carlos Grage.

El artista abrió las puertas del hogar que comparte con su esposa María Cecilia Huerta y contó detalles de su historia de amor, pronto a cumplir cinco años de casado.

“Año 2017 nos tocó coincidir en un gimnasio en la casa de un amigo, una persona que armó un gimnasio porque tenía máquinas y tenía conocimiento de aquello. Y bueno, la Ceci... Ella trabaja en una empresa que es una agregadora digital de música, es decir toda la música de diferentes artistas a las plataformas, a Spotify, Apple, que sé yo”, recordó.

La historia de amor de Gepe

Gepe contó que la conexión fue rápida y se dieron cuenta que tenían varias cosas en común: “Coincidimos un día ahí, y de vuelta al irnos a la casa terminó sucediendo que vivíamos muy cerca, y así po… Mish, vives por aquí cerca”.

Eso lo motivó a dar el primer paso y pedirle una cita, aunque no tuvo el éxito que esperaba en un inicio.

“Ese rollo, hasta que un día se me ocurrió decirle vamos a andar en bici al cerro, y ella me dijo que no. Bueno, pasaron los meses y empecé ligeramente a insistir”, contó.

En eso, Cecilia, su esposa y protagonista de la historia, retrucó lo narrado por Gepe y soltó la verdadera información: "Nada que ver, me daba vergüenza que en la primera cita me ibas a ver toda roja, transpirada".

La historia terminó felizmente para el artista nacional, ya que tras aceptar una primera cita y entablar una relación, en 2020 contrajo matrimonio con Cecilia, vínculo que perdura hasta hoy en día.