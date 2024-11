“Me ahogaron en el río”: Alejandra Fosalba relató extrema experiencia grabando teleseries - Chilevisión

La actriz habló de su experiencia interpretando diferentes roles y recordó los momentos más complejos que ha vivido en las grabaciones.

Alejandra Fosalba estará este sábado en el nuevo capítulo de La Divina Comida donde compartirá mesa con la actriz y modelo Daniela Nicolás, el artista nacional Gepe y el periodista Carlos Grage.

La actriz recibió a los invitados en su casa y abordó su trayectoria en diferentes teleseries nacionales, recordando sus roles más icónicos, pero también habló de las extremas experiencias que ha tenido en los rodajes.

“Pude hacer de asesina, locaciones extrañas, era súper jugado. Imagínate, ‘Estúpido Cupido’, una teleserie de los años 60, imagínate que entretenido, teleseries de época, yo me acuerdo de que había una cantidad de extras, que se mueren”, comentó.

La extrema experiencia de Alejandra Fosalba

Alejandra Fosalba recordó que para interpretar algunos roles tuvo que aprender diferentes disciplinas, como lo hizo para “Iorana”.

“Ponte tú en tenía que aprender a andar en caballo a pelo, anduve a caballo a pelo, imagínate que horror, no podía creerlo, aprendí. Después tenía que bucear, porque mi personaje buceaba, después andar en moto, aprender a bailar”, comentó.

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que cada rol reresenta un desafío diferente y hubo ocasiones en las que tuvo que pasar por extremas experiencias.

“En una teleserie me ahogaron en el río, tuve que bajar desde un cerro lleno de pinchos hasta abajo a pata pelada, de verdad. Me amarraron a un gallinero pilucha, ¡no, horrible! Me enterraron con tierra, así me tiraron tierra, y estaba con una cosita para respirar, como una bombillita”, relató.