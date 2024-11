“Casi me muero”: Daniela Nicolás recordó cuando le quemaron su vestido en el Miss Universo - Chilevisión

La modelo y ex Miss Chile contó en La Divina Comida parte de sus traumáticas experiencias tras su paso en el certamen de belleza Miss Universo 2020.

En el próximo capítulo de La Divina Comida, Daniela Nicolás, ex Miss Chile, se sinceró y contó su experiencia en el concurso de belleza Miss Universo 2020.

La modelo, compartió mesa junto al artista nacional, Gepe; la actriz, Alejandra Fosalba, y el periodista, Carlos Grage.

La “ mala onda ” en Miss Universo

Daniela, contó un episodio en el certamen de belleza, en donde: “Iba a salir con el traje de noche y -otra concursante- me mira y me dice como: “Ah, eso me lo probé, feo”.

También, rememoró otra lamentable historia, en donde le arruinaron su vestuario.

“Yo estudié maquillaje, estaba lista muy rápido, entonces muchas misses me pidieron ayuda. Fui a maquillar a las otras, y cuando vuelvo el vestido estaba arrugado entero, lleno de maquillaje encima, y esta parte (la parte delantera), era como una malla transparente y estaba quemada, quedaban cinco minutos para salir, no sé quién fue, pero yo casi me muero”.

Los relatos de Daniela Nicolás, Gepe, Alejandra Fosalba y Carlos Grage los podrás ver en vivo en las pantallas de Chilevisión, a partir de las 22:00 horas el sábado 23 de noviembre.