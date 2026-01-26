Sismo sacude la zona centro-norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

La tarde de este lunes 26 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Coquimbo.

Un fuerte sismo de 4,6 sacudió durante la tarde de este lunes 26 de enero al centro-norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 19:11 horas y se ubicó a 76.,7 kilómetros al este de Monte Patria, comuna de Limarí.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 116 kilómetros.