¿Polémica? La foto de Adriana Vacarezza y su hermana Marcela que sorprendió a los usuarios - Chilevisión

La actriz Adriana Vacarezza sorprendió a los usuarios de redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece junto a Marcela Vacarezza y sus hermanas.

El encuentro ocurrió en medio de la boda de una de las sobrinas de la psicóloga y de la intérprete, tal como indicó esta última en la descripción del posteo.

"Yo, mi hermana Titi, Claudia y Marcela. Matrimonio de la hija de la Titi. Enero 2026", escribió.

La postal fue compartida por Adriana Vacarezza a pocas semanas de que estallara una polémica por dichos en los que ella insinuó un supuesto "abandono" por parte de sus familiares, algo que fue rápidamente desmentido.

Recordemos que, a mediados de diciembre, Adriana Vacarezza ofreció una comentada entrevista a un espacio de TV en la que expuso algunos de sus problemas de salud y abordó su alejamiento de la industria.

Sin embargo, lo que verdaderamente hizo noticia en su momento fue una frase que encendió las especulaciones por una supuesta mala relación con sus hermanas.

Apenas estalló la polémica, la propia Marcela salió a responder: "A raíz de las declaraciones de mi querida hermana en un programa de televisión, me han dicho una cantidad de cosas espantosas y he tenido que bloquear varias cuentas, todo a raíz de una frase que ella dice: 'Yo soy yo, yo soy como soy, mis hermanas son como son'".

Luego, respondió: "Aquí no hay medios hermanos ni nada y que yo a mi hermana la quiero mucho". "No la tengo abandonada, ninguno de mis hermanos ni mis padres la tiene abandonada", replicó la psicóloga en esa oportunidad.

