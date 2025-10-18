 Ex Yingo Ariel Osses dío el sí y emocionó con los registros: “Nunca se reemplacen” - Chilevisión
18/10/2025 19:30

Ex Yingo Ariel Osses dio el sí y emocionó con los registros: “Nunca se reemplacen”

El ex Yingo sumó una nueva publicación donde reveló un “antes y después” con su pareja, tras años de relación.

Ariel Osses, ex chico Yingo compartió registros de su matrimonio en su cuenta de Instagram y emocionó a sus seguidores con un romántico mensaje. 

Recordemos que el ex rostro del programa juvenil de Chilevisión, lleva una larga relación con Eve Leighton, ingeniera que conoció por redes sociales y con quien dio el sí este viernes en una íntima ceremonia.

Los influencers dieron el paso en una oficina del Registro Civil, donde llegaron con impecables looks para la ocasión. Mientras que ella optó por un vestido strapples en tono crudo con mostacillas, "Elfi" fue por lo clásico con un pantalón negro, camisa blanca y algunos accesorios. 

Cabe señalar que la pareja se comprometió en 2024, tras varios años de relación, y luego que Eve reaccionara al contenido que Ariel crea en redes, según reveló el mismo chico Yingo. La publicación original suma más de 69 mil likes, sin embargo, "Elfi" compartió un "antes y después" con un romántico mensaje.

Recordemos que la pareja se sometió a un cambio físico en conjunto, por lo que el ex chico Yingo, recordó cómo se veían hace unos años comparándolo con su presente. El registro fue compartido además con un mensaje que decía “Cambien juntos, nunca se reemplacen”.

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN:

