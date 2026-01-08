 Más de dos millones de personas serán compensadas por empresa de telecomunicaciones tras acuerdo con Sernac - Chilevisión
08/01/2026 10:59

Más de dos millones de personas serán compensadas por empresa de telecomunicaciones tras acuerdo con Sernac

El acuerdo contempla compensaciones e indemnizaciones a consumidores y consumidoras que se hayan visto afectados por estos cambios en sus servicios de telecomunicaciones móvil, fijo o televisión de pago.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) alcanzó esta semana un acuerdo con Entel, luego de que la empresa realizara un proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos en 2023.

Tras el anuncio realizado por la compañía de telecomunicaciones por ese entonces, se sometió a un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC).

¿A quién le corresponde y cómo se pagará?

El acuerdo alcanzado entre Sernac y Entel incluye compensaciones e indemnizaciones por un monto total de $8.500.243.960 pesos, distribuidos en dos grandes grupos:

Grupo N.º de consumidores Monto promedio por consumidor Concepto
1 132.566 $17.071 Restituciones (diferencias de precios cobrados, incluyendo reajustes e intereses).
2 2.500.921 $2.493 Indemnización por errores de información.

Pero además, quienes hayan reclamado ante el Sernac (hasta el 18 de diciembre de 2025) recibirán un monto adicional por el denominado "costo del reclamo".

  • Reclamo en forma presencial: cercano a $13.250.
  • Reclamo por call center: alrededor de $1.390.
  • Reclamo mediante Sernac.cl: alrededor de $1.185.

Los mecanismos de pagos de la empresa dependerán de la situación de cada beneficiario:

  • Clientes sin deuda: Bonificado o descontado automáticamente de la boleta.
  • Clientes con deuda: Bonificado al monto adeudado.

En caso de ya no ser clientes de la empresa de telecomunicaciones:

  • No cliente y sin deuda: Transferencia bancaria a la CuentaRUT de BancoEstado
  • No cliente y con deuda: Bonificado al monto adeudado, y el saldo, si existiere, mediante CuentaRUT.
  • Beneficiarios sin CuentaRUT activa: Emisión de un vale vista electrónico que podrá ser cobrado en cualquier sucursal bancaria o financiera del país con cédula de identidad. La institución bancaria o financiera será informada por Enel.

Si quieres conocer más detalles sobre el acuerdo entre Entel y Sernac, puedes hacer clic acá.

