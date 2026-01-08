Más de dos millones de personas serán compensadas por empresa de telecomunicaciones tras acuerdo con Sernac - Chilevisión

El acuerdo contempla compensaciones e indemnizaciones a consumidores y consumidoras que se hayan visto afectados por estos cambios en sus servicios de telecomunicaciones móvil, fijo o televisión de pago.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) alcanzó esta semana un acuerdo con Entel, luego de que la empresa realizara un proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos en 2023.
Tras el anuncio realizado por la compañía de telecomunicaciones por ese entonces, se sometió a un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC).
El acuerdo alcanzado entre Sernac y Entel incluye compensaciones e indemnizaciones por un monto total de $8.500.243.960 pesos, distribuidos en dos grandes grupos:
|Grupo
|N.º de consumidores
|Monto promedio por consumidor
|Concepto
|1
|132.566
|$17.071
|Restituciones (diferencias de precios cobrados, incluyendo reajustes e intereses).
|2
|2.500.921
|$2.493
|Indemnización por errores de información.
Pero además, quienes hayan reclamado ante el Sernac (hasta el 18 de diciembre de 2025) recibirán un monto adicional por el denominado "costo del reclamo".
Los mecanismos de pagos de la empresa dependerán de la situación de cada beneficiario:
En caso de ya no ser clientes de la empresa de telecomunicaciones:
Si quieres conocer más detalles sobre el acuerdo entre Entel y Sernac, puedes hacer clic acá.