“Esto tiene que parar”: Zaturno actualizó estado de Lenwa Dura y lanzó descargo por Tiro de Gracia - Chilevisión

A través de redes sociales, el músico se refirió al delicado momento que atravesó su excompañero de Tiro de Gracia. "Siempre voy a estar por la paz y la unión", comentó.

Zaturno, exmiembro de Tiro de Gracia, actualizó el estado de salud de Fabián Sánchez, más conocido como Lenwa Dura, quien intentó atentar contra su vida este lunes.

Recordemos que durante esta jornada, Sánchez hizo una transmisión en vivo para despedirse del público. En el mismo live, se inyectó una pluma de insulina que alarmó a sus seguidores y cercanos.

Rápidamente, un amigo se trasladó hasta la casa del rapero en San Ramón, donde también llegó personal de Carabineros. El músico fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado para recibir primeros auxilios.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Actualizan estado de salud de Lenwa Dura

A través de Instagram, Zaturno afirmó que el destacado rapero "está en su casa y gracias a Dios estable, gracias a todos por la preocupación".

"El acoso por redes sociales te puede hacer atentar con lo más sagrado, que es la vida", afirmó el artista, quien además arremetió contra los conflictos relacionados a su antigua agrupación.

"Espero que de todo corazón se acabe la estúpida y enfermiza pelea de Tiro de Gracia, el grupo de hip hop más importante de los 90 en Chile", aseveró.

En esa línea, sostuvo que "siempre voy a estar por la paz y la unión, los amigos de verdad nunca cambian, qué terrible donde hemos llegado. ¡Esto tiene que parar ahora ya!".

Cabe recordar que en los últimos años Juan Sativo y Lenwa Dura, exintegrantes de Tiro de Gracia, se han enfrentado en una disputa legal por los derechos de Tiro de Gracia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zaturno Espacial (@zaturnogalactico)