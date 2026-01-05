“Es una falta de respeto”: Perla Ilich defendió a Nino Morales tras acusaciones de abandono a su hijo - Chilevisión

La influencer señaló que nunca estaría con un hombre que abandona a sus hijos tanto económicamente como emocionalmente.

Tras la emisión del último capítulo de Primer Plano, Perla Ilich utilizó sus redes sociales y arremetió con todo en defensa de su pareja, Nino Morales, tras haber sido acusado de abandonar a su hijo, David.

Además, la influencer se refirió a los rumores que la posicionaban como la responsable del quiebre matrimonial entre Morales y Teresa Stefanovic, madre de David.

¿Qué dijo Perla Ilich?

“Él por susto, por miedo, nunca me buscó. Yo siempre lo busqué y hablé con él en la casa de un amigo, que es el tío de él, lo abracé, lloramos juntos, hablamos de las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana”, señaló Nino Morales.

En esa misma línea, aseguró que el reencuentro de produjo de 6 a 8 meses atrás, pero se vio interrumpido cuando Teresa se enteró y desde aquel entonces, David lo tiene bloqueado.

Mientras que se hizo alusión a que Perla Ilich sería la responsable del distanciamiento entre Nino Morales y su hijo. La influencer defendió a su esposo y reveló inéditos detalles.

“Encuentro que es una falta de respeto. Yo jamás me he metido en algo que es de un papá, un hijo, yo creo que ellos son adultos. La expareja de Nino y Nino tienen que solucionar sus temas como personas adultas, porque tienen hijos en común”, señaló Ilich en su cuenta de Instagram.

Además, precisó: "Sé quién es el papá de mis hijos, porque jamás en la vida estaría con alguien que deje no solo económicamente, sino como un padre".

Por otra parte, Perla expuso que uno de los hijos del primer matrimonio de Nino estaba teniendo una relación con sus tres hermanos menores, hijos de Ilich, la cual se estaba afianzando rápidamente.

"Tengamos respeto hacia los hijos, recordemos que la plata no hace la felicidad en la vida", expresó la influencer, quien también señaló: "De verdad ya estoy cansada, estoy chata".

Finalmente, Ilich concluyó: "¡Ya córtenla! Cuando una pareja se separa, se separa de a dos, hay errores de a dos ¿Por qué siempre tartar de culpar a una tercera persona? Siempre me he callado, no le he contestado a la prensa”, dijo en alusión a la separación de Nino Morales y Teresa Stefanovic

Revisa las publicaciones de Instagram: