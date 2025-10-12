“Hoy estarías peluciando”: El emotivo saludo de Perla Ilich a Cangri por su cumpleaños - Chilevisión

La exfigura televisiva utilizó su Instagram para dedicarle unas palabras a su amigo Cangri, quien murió en febrero de 2019 a los 26 años.

Perla Ilich sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva publicación de Instagram dedicada a Sebastián Leiva, más conocido como Cangri en el día de su cumpleaños.

Hay que recordar que el joven murió en febrero de 2019 a sus 26 años en el altiplano boliviano.

A través de su cuenta de Instagram la gitana publicó una serie de fotos con la descripción: "Feliz cumpleaños al cielo, te extraño y recuerdo con alegría en cada video y sé que los muertos en Cristo resucitarán primero".

"Sé que hoy estarías peluciando en mi planificación de matrimonio, pero sé que desde arriba nos echas sonrisas. Un beso al cielo", añadió.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios apoyando a la influencer y deseándole feliz cumpleaños a Cangri.

"Feliz cumpleaños al cielo", "todos lo extañamos, era y siempre será el mejor. Te extrañamos Seba", "Que diosito te tenga en su reino", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Mira la publicación a continuación: