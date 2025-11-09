“Sí, pero me...”: Hija de Perla Ilich sufrió accidente y sacó carcajadas con su reacción en redes - Chilevisión

La pequeña Carolina tiene 6 años e interrumpió a su madre para contar en pocas palabras lo que había vivido, sacando carcajadas entre los seguidores que elogiaron su personalidad extrovertida.

Este domingo, Perla Ilich causó revuelo en redes sociales tras compartir un hilarante momento junto a su hija menor, Carolina, quien sufrió un accidente en los últimos días.

La influencer estaba explicando qué había pasado con la pequeña de 6 años cuando ella ddió interrumpir el video y su declaración sacó carcajadas entre los internautas, quienes destacaron su espontánea personalidad.

La hilarante reacción de la hija de Perla

"Tuvo un accidente fuerte, casi se rompe la espalda, pero así mal, y Diosito la cuidó, así que estamos ahora descansando un ratito con ella, que le dolía la espaldita", explicó Perla.

En esa misma línea, agregó: "Pero ya más tarde vamos a estar al 100 ¿Verdad, Carito?", y enfocó a la pequeña que estaba acostada de lado, evitando cargar todo el peso en su espalda.

Al respecto, la pequeña contestó: "Sí, pero me saqué la c...", haciendo estallar en risas a Perla, quien escribió: "Perdón, no quería reír (...) Cuando intentas darle paz después de un accidente a tu hija, pero la sinceridad es su don".

"El Cangri se hubiera llevado perfecto con la Caro", "la Carito es mi espíritu animal", "te diste muchas vueltas explicando y la niña en tres segundos lo explicó y lo entendimos", "la amo, yo tenía esa misma personalidad cuando era chica" y "lo explicó mucho mejor Carolina", fueron finalmente algunos de los comentarios en redes sociales.

