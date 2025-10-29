“Se ganó el cielo”: Perla Ilich agradeció a Héctor Noguera por su recordado papel en Romané - Chilevisión

La famosa gitana reaccionó al fallecimiento del actor chileno, destacando su rol de Rey Melquíades en la teleserie Romané.

Perla Ilich se sumó a las reacciones tras el fallecimiento del actor Héctor Noguera, quien falleció este martes a los 88 años.

A través de Instagram, Ilich destacó el papel de Noguera en la teleserie de Romané, donde encarnó a Melquíades Antich, el rey de los gitanos.

La despedida de Perla Ilich a Héctor Noguera

"Mis máximas condolencias y respeto, me uno a su dolor", partió diciendo la exfigura televisiva.

Luego, destacó que, a través de su personaje en Romané, el fallecido intérprete "dio a conocer en primera instancia con respeto nuestra cultura y tradiciones".

"Comparto y creo que los muertos en Cristo resucitarán primero y él se ganó el cielo, dejando los mejores recuerdos en nuestra cultura gitana y chilena con toda su trayectoria", agregó.

Cabe destacar que Rey Melquíades es uno de los personajes más recordados de Héctor Noguera. Para este papel, el actor se familiarizó con el pueblo gitano y aprendió palabras en romaní, al igual que la mayoría del elenco.