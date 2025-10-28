¿Quién es Claudia Berger, viuda de Héctor Noguera? Así fue su historia de amor de más de 40 años - Chilevisión

El actor y la productora de televisión estuvieron más de 40 años de matrimonio. Juntos tuvieron cuatro hijos y enfrentaron la pérdida de su primer bebé en común,

Este martes se dio a conocer fallecimiento del reconocido actor chileno Héctor Noguera, a los 88 años de edad.

El actor, considerado una de las figuras más destacadas del teatro y la televisión chilena, constuyó una trayectoria de más de 60 años en roles como intérprete, director y académico.

Además, dejó un legado familiar de artistas entre sus hijos y nietos, Tito Noguera protagonizó una larga historia de amor con Claudia Berger, su esposa por más de 40 años.

¿Quién es Claudia Berger?

Claudia Berger es una productora de televisión chilena que dedicó su vida a la docencia universitaria y también ha estado ligada al mundo artístico y cultural.

Su relación con Héctor Noguera comenzó en 1980 y junto tuvieron cuatro hijos: Claudia Noguera (fallecida a los pocos minutos de nacer), Diego Noguera, Emilia Noguera y Damián Noguera.

La historia de amor de Héctor Noguera

Héctor Noguera se casó con Claudia Berger en 1980, tras su primer matrimonio con Isidora Portales, y compartieron más de 40 años en pareja.

Juntos enfrentaron un complicado momento en 1982, cuando sufrieron la muerte de su primera hija en común, a las pocas horas de nacida producto de una grave malformación.

Pese a la mediática vida del actor, su esposa se mantuvo al margen de la exposición pública y el actor habló muy pocas veces sobre su relación.