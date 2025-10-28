A los 88 años muere el actor Héctor Noguera, ícono del teatro y las teleseries chilenas - Chilevisión

Con más de 60 años de carrera, el actor será recordado por sus emblemáticos papeles en cine, teatro y televisión.

Durante este martes, se confirmó el fallecimiento del actor chileno Héctor Noguera a los 88 años de edad.

En las últimas horas, el presidente Gabriel Boric se retiró anticipadamente de una actividad para visitar al artista en medio de su delicado estado de salud.

Una vida dedicada al teatro

Con más de 60 años de carrera, Noguera es una de las figuras más emblemáticas del teatro chileno, desempeñándose como intérprete, director y académico.

La mayor parte de su trabajo teatral se desarrolló en el Teatro de la Universidad Católica, donde permaneció hasta 1995 y del que fue también director y subdirector.

También será recordado por sus personajes en exitosas teleseries como Federico Valdivieso en Sucupira (1996), Rey Melquíades en Romané (2000), William Clark en Pampa Ilusión (2001) y Ángel Mercader en Machos (2003).

En el año 2015 fue reconocido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

Hasta la actualidad, Noguera se mantenía activo laboralmente, formando parte del elenco de la teleserie Aguas de Oro (2025) y en producciones teatrales como La Pérgola de las Flores y Caballo de Feria.