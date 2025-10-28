 Legado de artistas: Quiénes son los hijos y nietos de Héctor Noguera - Chilevisión
28/10/2025 17:12

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento del reconocido actor chileno Héctor Noguera, a los 88 años de edad. 

Según relató su hija Amparo Noguera, la causa de su muerte fue debido a que él estuvo con un cáncer hace bastante tiempo y en un momento se volvió terminal”.

Tito Noguera se convirtió en una de las figuras más destacadas del teatro chileno en destacados por su trabajo como intérprete, director y académico, en gran parte ligado al Teatro de la Universidad Católica. 

En su faceta televisiva, el actor realizó más de 30 teleseries entre 1965 y 2025 y quedó en la memoria colectiva con personajes como Federico Valdivieso (Sucupira), el Rey Melquíades (Romané) y Ángel Mercader (Machos).

Pero en cuanto a su lado familiar también dejó un importante legado con una herencia de de artistas entre sus hijos y nietos. 

Quiénes son los hijos de Héctor de Noguera

Héctor Noguera tuvo seis hijos fruto de dos matrimonios. Del primero con Isidora Portales, nacieron María Piedad Noguera (1963), gestora y productora teatral, y Amparo Noguera (1965), reconocida actriz de televisión, teatro y cine.

Posteriormente, el actor se casó con Claudia Berger, con quien tuvo cuatro hijos. La primera Claudia Noguera, murió a los pocos minutos de nacida. 

Tiempo después llegó Diego Noguera (1982), quien es actor y músico e incluso se ha desempeñado como compositor en producciones como Sudamerican Rockers.

Emilia Noguera (1983) en tanto, también siguió los pasos de su padre y hermanas mayores y se desempeña como actriz, dramaturga y directora, ligada en su mayoría al teatro. 

Damián Noguera (1990) es el menor de los hijos de Héctor Noguera y aunque no se dedica a la actuación como la mayoría de sus hermanos, está ligado al mundo de las artes ya que trabaja como escritor y músico. 

Además de sus hijos, el legado artístico de Héctor Noguera se transmitió a la generación de sus nietos, con tres actrices que siguieron sus pasos.

Se trata de Catalina Stuardo, Matilde Stuardo y Manuela Moreno, todas con pasos por producciones de televisión y teatro. 

¿Eres mamá? Con esta fórmula puedes recibir hasta $950 mil pesos todos los meses

28/10/2025

