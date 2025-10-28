“Se precipitó bastante los últimos días”: Hija de Héctor Noguera revela causa de muerte del recordado actor - Chilevisión

Amparo Noguera, actriz e hija de "Tito" Noguera, relató los últimos días de su padre y la enfermedad que padecía.

Este martes, se confirmó la lamentable noticia de la muerte de Héctor Noguera, actor de 88 años y de extensa trayectoria en televisión y teatro.

A través de su cuenta de Instagram, Chile Actores confimó la partida de "Tito": "Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera Illanes".

Luego también fue el turno del presidente Gabriel Boric, quien destacó el legado del querido actor y decretó Duelo Oficial para este martes 28 de octubre.

Amparo Noguera confirma causa de muerte de su padre

En conversación con Contigo En La Mañana, Amparo Noguera, actriz e hija de Héctor, confirmó la causa de muerte de su padre.

"Él estuvo con un cáncer hace bastante tiempo y en un momento se volvió terminal. Nosotros como familia lo vivimos de manera privada y lo más tranquila posible con él, y se precipitó bastante en los últimos días", manifestó.

La actriz también destacó que su padre se mantuvo activo hasta hace pocas semanas en su actividad teatral, grabando escenas para teleseries y preparando nuevos proyectos.

"Se fue como él merecía irse. En poco tiempo... Me gustaría que lo recuerden, primero, como un hombre justo. Como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como una persona que es parte de la historia cultural de este país. Yo creo que la gente lo va a recordar mucho mejor de cómo lo estoy describiendo", cerró.