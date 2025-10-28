 Muerte de Héctor Noguera: 5 personajes icónicos que marcaron su carrera en televisión - Chilevisión
28/10/2025 10:06

Muerte de Héctor Noguera: 5 personajes icónicos que marcaron su carrera en televisión

El actor participó en más de 30 producciones para la pantalla chica, dando vida a carismáticos personajes y también a icónicos villanos que permanecen en la memoria colectiva hasta el día de hoy.

Publicado por CHV Noticias

A los 88 años de edad se confirmó el fallecimiento de Héctor Noguera, conocido actor y  director director teatral. 

El destacado artista se formó en la Academia de Arte Dramático del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, donde inició una larga trayectoria ligada al teatro y el cine. 

Sin embargo, el reconocimiento popular lo logró gracias a su aparición en televisión, en donde realizó más de 30 teleseries entre 1965 y 2025

Fue en la pantalla chica donde su popularidad se consolidó gracias a sus interpretaciones en las que mostró versiones cómicas, grandes héreoes e incluso memorables villanos. 

Los personajes más icónicos de Héctor Noguera

  • Federico Valdivieso en Sucupira (1996)

En Sucupira, Noguera dio vida a Federico Valdivieso, un hombre mujeriego que compite por la alcaldía de un pueblo costero de Chile, con la promesa de construir el primer cementerio de la ciudad. 

  • Melquíades Antich en Romané (2000)

En Romané el actor interpretó al carismático Melquíades, el rey de la tribu gitana que se establece en Mejillones, localidad del norte del país, enfrentánse a los prejuicios y conflictos con sus vecinos. 

  • William Clark en Pampa Ilusión (2001) 

Un año después, Héctor Noguera se puso en la piel de uno los villanos más recordados de su carrera. Se trata del despiadado William Clark, un empresario de origen inglés dueño de la salitrera Pampa Ilusión, cuya tranquilidad se ve interrumpida con la llegada de una hija ilegítima que abandonó años atrás. 

  • Ángel Mercader en Machos (2003)

El 2003 se metió en el papel de Ángel Mercader, un médico y estricto patriarca de la familia Mercader, acostumbrado a manipular y controlar la vida de sus hijos. Sin embargo, se enfrenta a sus prejuicios por la homosexualidad de uno de sus hijos y la aparición de una hija no reconocida. 

  • Ronny Palma en Mujeres de lujo (2010)

En Mujeres de lujo también dio vida a un villano que lideraba una red de corrupción en donde era un malvado narcotraficante y dueño de un club nocturno en el que reclutaba a mujeres para el comercio sexual. 

