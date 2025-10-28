 “Un gigante de Chile”: Presidente Boric despide a Héctor Noguera y decreta Duelo Oficial - Chilevisión
28/10/2025 10:20

“Un gigante de Chile”: Presidente Boric despide a Héctor Noguera y decreta Duelo Oficial

A través de su cuenta de X, el mandatario lamentó la triste noticia, pero a la vez destacó el gran legado de "Tito" Noguera.

Este martes, se informó que a los 88 años falleció el destacado actor Héctor Noguera, quien se encontraba muy complicado de salud. 

"Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera Illanes", confirmó la lamentable noticia Chile Actores. 

El querido intérprete que dio vida a recordados personajes de teleseries como Federico Valdivieso en Sucupira, Mr. William Clarck en Pampa Ilusión o Ángel Mercader en Machos, entre otros, deja un gran legado en la cultura nacional. 

Presidente Gabriel Boric decreta Duelo Oficial por muerte de Héctor Noguera

A través de su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric lamentó la triste noticia, pero a la vez destacó el gran legado de "Tito". 

"Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión", afirmó. 

En su honor, el mandatario decidió decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional.

