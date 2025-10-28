 “Nos deja una tarea difícil”: La potente reflexión de Amparo Noguera tras la muerte de su padre - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue el allanamiento a oficinas de Codelco por tragedia en El Teniente: Hubo diligencias en 4 regiones Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera Adulto mayor de 94 años murió en total abandono hace 12 meses: Cuerpo fue encontrado este martes Impacto en Iquique: Recién nacido fue abandonado en terminal de buses Por derrumbe y tragedia en mina El Teniente: Fiscalía y PDI allanan dependencias de Codelco y Sernageomin
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/10/2025 11:46

“Nos deja una tarea difícil”: La potente reflexión de Amparo Noguera tras la muerte de su padre

La actriz reflexionó sobre el compromiso de su padre Héctor Noguera con la actuación y cómo, pese a su salud, vivió sus últimos días ligado a ella.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se confirmó el fallecimiento del mítico actor Héctor "Tito" Noguera y fue su hija y también actriz Amparo Noguera una de las primeras en despedirlo.

En conversación con Contigo en la Mañana, la intérprete compartió una potente reflexión sobre su padre, su avanzada edad y su compromiso con sus proyectos.

Recordemos que Noguera, quien falleció a los 88 años a causa de un cáncer terminal, seguía trabajando hasta hace pocas semanas y solo cuando su enfermedad se lo impidió, tuvo que parar.

"Deja a todos una tarea difícil de realizar": La potente reflexión de Amparo Noguera sobre su padre

Amparo Noguera dijo que su padre "deja a todos una tarea difícil de realizar" y que mucho tiene que ver con la edad y etapas de la vida.

Y la tarea no es más que "nunca decidir en qué etapa de la vida uno está, sino estar en la vida nomás. Y la vida se mueve mucho", expresó, visiblemente emocionada.

VER MÁS SOBRE TITO NOGUERA

Recordemos que hasta hace pocas semanas el actor continuaba grabando escenas para una teleserie en la que participaba.

Según su hija, además, se preparaba para participar de varias funciones de teatro en las próximas semanas, correspondientes a la obra Caballo de Feria, que acababa de estrenar.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Eres mamá? Con esta fórmula puedes recibir hasta $950 mil pesos todos los meses

Lo último

Lo más visto

“Siempre quiso ser la mano derecha”: Hermana de Krishna revela teoría y apunta a supuesta suegra de Juan Beltrán

Entre las seis personas detenidas se encuentran dos mujeres, una adulta de 34 años llamada Rosa y su hija, una menor de 17 años quienes habrían amenazado a Krishna Aguilera por supuestos celos.

28/10/2025

De Sigrid Alegría a Tonka Tomicic: Famosos de luto por muerte de Héctor Noguera rinden emotivos homenajes

El presidente Boric decretó Duelo Oficial por el fallecimiento del querido actor, mientras que colegas y otras celebridades dedicaron sensibles palabras para Tito Noguera a través de redes sociales.

28/10/2025

EXCLUSIVO | Habla excoreógrafa de Myriam Hernández por supuesta deuda: “Esperé tiempo suficiente”

La destacada bailarina y coreógrafa Ivana Vargas se suma a las acusaciones de deudas del equipo de la cantante. "Es lamentable llegar a esta instancia", declaró a CHV Noticias.

27/10/2025

“Nos deja una tarea difícil”: La potente reflexión de Amparo Noguera tras la muerte de su padre

La actriz reflexionó sobre el compromiso de su padre Héctor Noguera con la actuación y cómo, pese a su salud, vivió sus últimos días ligado a ella.

28/10/2025