“Nos deja una tarea difícil”: La potente reflexión de Amparo Noguera tras la muerte de su padre - Chilevisión

La actriz reflexionó sobre el compromiso de su padre Héctor Noguera con la actuación y cómo, pese a su salud, vivió sus últimos días ligado a ella.

Este martes se confirmó el fallecimiento del mítico actor Héctor "Tito" Noguera y fue su hija y también actriz Amparo Noguera una de las primeras en despedirlo.

En conversación con Contigo en la Mañana, la intérprete compartió una potente reflexión sobre su padre, su avanzada edad y su compromiso con sus proyectos.

Recordemos que Noguera, quien falleció a los 88 años a causa de un cáncer terminal, seguía trabajando hasta hace pocas semanas y solo cuando su enfermedad se lo impidió, tuvo que parar.

"Deja a todos una tarea difícil de realizar": La potente reflexión de Amparo Noguera sobre su padre

Amparo Noguera dijo que su padre "deja a todos una tarea difícil de realizar" y que mucho tiene que ver con la edad y etapas de la vida.

Y la tarea no es más que "nunca decidir en qué etapa de la vida uno está, sino estar en la vida nomás. Y la vida se mueve mucho", expresó, visiblemente emocionada.

VER MÁS SOBRE TITO NOGUERA

Recordemos que hasta hace pocas semanas el actor continuaba grabando escenas para una teleserie en la que participaba.

Según su hija, además, se preparaba para participar de varias funciones de teatro en las próximas semanas, correspondientes a la obra Caballo de Feria, que acababa de estrenar.