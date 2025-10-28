 Las sentidas palabras de Amparo Noguera tras la muerte de su padre, Héctor Noguera: “Yo creo que la gente lo va a recordar...” - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue el allanamiento a oficinas de Codelco por tragedia en El Teniente: Hubo diligencias en 4 regiones Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera Adulto mayor de 94 años murió en total abandono hace 12 meses: Cuerpo fue encontrado este martes Impacto en Iquique: Recién nacido fue abandonado en terminal de buses Por derrumbe y tragedia en mina El Teniente: Fiscalía y PDI allanan dependencias de Codelco y Sernageomin
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/10/2025 10:30

Amparo Noguera tras muerte de su padre, Héctor Noguera: “Se fue como merecía irse”

La intérprete e hija del reconocido actor dedicó sentidas palabras a su padre tras la confirmación de su deceso.

Publicado por CHV Noticias

Amparo Noguera, hija de Héctor "Tito" Noguera, se refirió al sensible fallecimiento de su padre, ocurrido durante la mañana de este martes.

En conversación con Contigo en la Mañana, la intérprete entregó detalles sobre el deceso del actor de 88 años, el que se produjo junto a su familia.

Amparo Noguera reveló que su padre "estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y que en un momento se volvió terminal".

En ese sentido, señaló que desde la familia Noguera lo acompañaron tras el diagnóstico y hasta su fallecimiento en paz y acompañado con sus seres queridos.

"Lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto", complementó la actriz.

Hasta sus últimas semanas de vida, Héctor Noguera se mantuvo activo en su actividad teatral, grabando escenas para teleseries y preparando nuevos proyectos.

En palabras de la actriz, Tito Noguera "tenía una agenda super llena. De hecho, ahora en noviembre tenía funciones en su teatro de una obra que acababa de estrenar, que se llama Caballo de Feria".

En ese sentido, la intérprete indicó que "se fue como él merecía irse. En poco tiempo", y añadió que próximamente se comunicarán las fechas y lugares de homenajes y despedidas. 

"Me gustaría que lo recuerden, primero, como un hombre justo. Como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como una persona que es parte de la historia cultural de este país. Yo creo que la gente lo va a recordar mucho mejor de cómo lo estoy describiendo", cerró.

Mira acá el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Eres mamá? Con esta fórmula puedes recibir hasta $950 mil pesos todos los meses

Lo último

Lo más visto

“Siempre quiso ser la mano derecha”: Hermana de Krishna revela teoría y apunta a supuesta suegra de Juan Beltrán

Entre las seis personas detenidas se encuentran dos mujeres, una adulta de 34 años llamada Rosa y su hija, una menor de 17 años quienes habrían amenazado a Krishna Aguilera por supuestos celos.

28/10/2025

De Sigrid Alegría a Tonka Tomicic: Famosos de luto por muerte de Héctor Noguera rinden emotivos homenajes

El presidente Boric decretó Duelo Oficial por el fallecimiento del querido actor, mientras que colegas y otras celebridades dedicaron sensibles palabras para Tito Noguera a través de redes sociales.

28/10/2025

EXCLUSIVO | Habla excoreógrafa de Myriam Hernández por supuesta deuda: “Esperé tiempo suficiente”

La destacada bailarina y coreógrafa Ivana Vargas se suma a las acusaciones de deudas del equipo de la cantante. "Es lamentable llegar a esta instancia", declaró a CHV Noticias.

27/10/2025

“Nos deja una tarea difícil”: La potente reflexión de Amparo Noguera tras la muerte de su padre

La actriz reflexionó sobre el compromiso de su padre Héctor Noguera con la actuación y cómo, pese a su salud, vivió sus últimos días ligado a ella.

28/10/2025