Las sentidas palabras de Amparo Noguera tras la muerte de su padre, Héctor Noguera: “Yo creo que la gente lo va a recordar...” - Chilevisión

La intérprete e hija del reconocido actor dedicó sentidas palabras a su padre tras la confirmación de su deceso.

Amparo Noguera, hija de Héctor "Tito" Noguera, se refirió al sensible fallecimiento de su padre, ocurrido durante la mañana de este martes.

En conversación con Contigo en la Mañana, la intérprete entregó detalles sobre el deceso del actor de 88 años, el que se produjo junto a su familia.

Amparo Noguera reveló que su padre "estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y que en un momento se volvió terminal".

En ese sentido, señaló que desde la familia Noguera lo acompañaron tras el diagnóstico y hasta su fallecimiento en paz y acompañado con sus seres queridos.

"Lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto", complementó la actriz.

Hasta sus últimas semanas de vida, Héctor Noguera se mantuvo activo en su actividad teatral, grabando escenas para teleseries y preparando nuevos proyectos.

En palabras de la actriz, Tito Noguera "tenía una agenda super llena. De hecho, ahora en noviembre tenía funciones en su teatro de una obra que acababa de estrenar, que se llama Caballo de Feria".

En ese sentido, la intérprete indicó que "se fue como él merecía irse. En poco tiempo", y añadió que próximamente se comunicarán las fechas y lugares de homenajes y despedidas.

"Me gustaría que lo recuerden, primero, como un hombre justo. Como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como una persona que es parte de la historia cultural de este país. Yo creo que la gente lo va a recordar mucho mejor de cómo lo estoy describiendo", cerró.

Mira acá el momento: