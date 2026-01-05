 “Ojalá se muera”: Perla Ilich reveló la impactante razón por la que no tiene relación con su suegra - Chilevisión
Minuto a minuto
Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria VIDEO | Así fue el momento: Tricel proclamó a José Antonio Kast como presidente electo “Me mataron en vida”: Habla hermana de joven madre asesinada en Cartagena mientras cargaba a su hijo de tres años Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada Senapred decreta alerta roja para la ciudad de Chonchi por incendio forestal: Hay amenaza a viviendas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/01/2026 09:09

“Ojalá se muera”: Perla Ilich reveló la impactante razón por la que no tiene relación con su suegra

La influencer dejó en claro que los problemas con su suegra jamás han interferido en la relación que su esposo, Nino Morales, tiene con ella.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Perla Ilich alzó la voz en Primer Plano y reveló la cruda razón por la cual no mantiene una relación con su suegra, la madre de Nino Morales.

Esto, en medio de la polémica que enfrenta Morales con su primer hijo, quien lo acusó de abandono. Además, se le acusó de haber hecho lo mismo con su madre de 85 años, que estaría viviendo sola en una casa en la comuna de La Cisterna.

"Dijo que 'ojalá se muera'"

Mientras que Nino desmintió los hechos y reveló que tanto él como su hermano se preocupan activamente de su madre y sus necesidades, Perla terminó revelando un impactante episodio.

"Yo no tengo suegra ¿Y sabes por qué? Yo te lo voy a decir", comenzó diciendo Perla, quien dejó que claro que ni ella, ni sus tres hijos mantienen relación con la madre de Nino.

En cuanto a las razones, Ilich confesó: "Cuando una abuela no es presente, cuando una abuela es un poco violenta, cuando una abuela es una mujer que insultó a tu niña, a tu primera hija cuando nació y dijo que 'ojalá se muera' y que no llegue al año de vida".

En esa misma línea, cuestionó: "¿Tú crees que yo pudiera tener alguna relación con ella o mis hijos? No".

Finalmente, Perla dejó en claro que esto no modifica la relación entre Nino y su madre: "Eso no implica que yo le diga a él que su mamá no vaya o no la vea".

Revive el capítulo de Primer Plano:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Admisión 2026: Revisa acá los esperados resultados de la PAES

Lo último

Lo más visto

“No he conocido una mujer más fiel”: Fernando Carrillo y su fulminante historia de amor con Delcy Rodríguez

El actor venezolano, adherente de Nicolás Maduro, vivió un intenso romance con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, justo después de su matrimonio con Catherine Fulop.

05/01/2026

“Me mataron en vida”: Habla hermana de joven madre asesinada en Cartagena mientras cargaba a su hijo de tres años

De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, el auto donde iba la joven fue atacado por terceros con armas de fuego.

05/01/2026

Esposado, con ropa de prisionero y en helicóptero: Así fue el amplio operativo de traslado de Maduro a tribunal

El exlíder del régimen venezolano fue llevado desde la cárcel en Nueva York al tribunal donde se le informaran los cargos, al igual que a su esposa Cilia Flores.

05/01/2026

“Ojalá se muera”: Perla Ilich reveló la impactante razón por la que no tiene relación con su suegra

La influencer dejó en claro que los problemas con su suegra jamás han interferido en la relación que su esposo, Nino Morales, tiene con ella.

05/01/2026