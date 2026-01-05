“Ojalá se muera”: Perla Ilich reveló la impactante razón por la que no tiene relación con su suegra - Chilevisión

La influencer dejó en claro que los problemas con su suegra jamás han interferido en la relación que su esposo, Nino Morales, tiene con ella.

Este domingo, Perla Ilich alzó la voz en Primer Plano y reveló la cruda razón por la cual no mantiene una relación con su suegra, la madre de Nino Morales.

Esto, en medio de la polémica que enfrenta Morales con su primer hijo, quien lo acusó de abandono. Además, se le acusó de haber hecho lo mismo con su madre de 85 años, que estaría viviendo sola en una casa en la comuna de La Cisterna.

"Dijo que 'ojalá se muera'"

Mientras que Nino desmintió los hechos y reveló que tanto él como su hermano se preocupan activamente de su madre y sus necesidades, Perla terminó revelando un impactante episodio.

"Yo no tengo suegra ¿Y sabes por qué? Yo te lo voy a decir", comenzó diciendo Perla, quien dejó que claro que ni ella, ni sus tres hijos mantienen relación con la madre de Nino.

En cuanto a las razones, Ilich confesó: "Cuando una abuela no es presente, cuando una abuela es un poco violenta, cuando una abuela es una mujer que insultó a tu niña, a tu primera hija cuando nació y dijo que 'ojalá se muera' y que no llegue al año de vida".

En esa misma línea, cuestionó: "¿Tú crees que yo pudiera tener alguna relación con ella o mis hijos? No".

Finalmente, Perla dejó en claro que esto no modifica la relación entre Nino y su madre: "Eso no implica que yo le diga a él que su mamá no vaya o no la vea".

