“Fui cobarde”: Tonka se sincera sobre su divorcio y revela que no se debió a Caso Relojes - Chilevisión

"Tonka: Lo Que Soy" es el nombre del documental de Tomicic, el cual será gratuito para el público. Ahí habló en extenso sobre su separación con Parived y la reinvención tras el Caso Relojes.

Este viernes Tonka Tomicic estrenó su nuevo documental "Lo Que Soy", donde se sinceró respecto del Caso Relojes y su separación con Marco Antonio López, también conocido como Parived.

En ese aspecto, la modelo confesó que se fue del hogar que compartía con Parived sin haber tenido una conversación y reflexionó en torno al tema.

"Siento que fui cobarde"

"Sentí una voz interior que me decía: Corre, no mires atrás. Ese día me fui de la casa", explicó Tonka en la pieza audiovisual.

En esa misma línea, argumentó: "Yo no me separé por el Caso Relojes" y reflexionó: "Hay que cerrar ciclos mirando a los ojos y yo no tuve esa valentía, siento que fui cobarde".

En conversación con LUN, la modelo reveló que "es difícil, porque cuando lo vuelves a ver te emocionas" y finalmente sostuvo que el dolor y la liberación van de la mano en su proceso de separación.