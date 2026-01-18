“Por siempre en mi corazón: Cecilia Bolocco rompe el silencio con comovedor mensaje tras muerte de su madre - Chilevisión

La reina de belleza dedicó una publicación a su mamá en su cuenta de Instagram y la despidió destacando su bondad y su ejemplo de vida.

Cecilia Bolocco rompió el silencio en redes sociales para dedicarle un mensaje a su madre, Rose Marie Fonck, quien falleció a los 90 años.

A través de su cuenta de Instagram expresó su sentir y el profundo dolor que atraviesa tras su partida.

“Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte”, escribió.

En su mensaje, la exMiss Universo destacó la bondad, espiritualidad y fortaleza de su madre, a quien describió como una mujer que dedicó su vida a servir y cuidar a los demás.

“Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza. Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil”, agregó Cecilia Bolocco.

Sus palabras estuvierona de una foto sosteniendo la mano de su madre mientras ella estaba en la clínica, mientras sostienen un rosario.

“Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”, cerró.

El mensaje de Cecilia Bolocco