Quién fue “Baby Bandito”, el delincuente asesinado en Cerro Navia que inspiró serie de Netflix - Chilevisión

Kevin Olguín fue asesinado la madrugada de este sábado luego de recibir una serie de impactos balísticos al interior de un vehículo en plena vía pública.

La madrugada de este sábado dos personas fueron asesinadas en Cerro Navia tras recibir una serie de impactos balísticos. Las víctimas fueron identificadas como Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito" y su pareja de iniciales K.P.R.H.

Kevin Olguín protagonizó en 2014 el denominado robo del siglo, el que inspiró una de las producciones de habla hispana más vistas a nivel global, la serie Baby Bandito, que fue producida por Netflix.

¿Quién era Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito"?

En agosto de 2014, Olguín junto a ocho delincuentes robaron alrededor de 6 millones de dólares desde un camión de valores en el Aeropuerto de Santiago.

En ese entonces, "Baby Bandito" tenía 21 años, y luego del robo recorrió Europa junto a su novia Ámbar y algunos amigos, momentos que registró a través de redes sociales.

Posteriormente, y luego de casi dos años de investigación y órdenes de arresto internacionales, el 15 de junio de 2016 se logró la detención de Kevin Olguín.

Olguín fue condenado a cuatro años de libertad vigilada, debido a que no contaba con antecedentes previos. Sin embargo, la Fiscalía apeló a la sentencia, pero su detención no se concretó debido a que Kevin ya se había dado a la fuga.

En 2017, el joven fue parte de la banda que le realizó un portonazo al comunicador Rafael Araneda.

En julio de 2018, el llamado “Baby Bandito” fue detenido en Maipú aúb con la condena del Robo del Siglo pendiente. La cumplió en 2021, pero al salir libre volvió a caer por el robo a un camión de tabaco, recibiendo 61 días de presidio, reemplazados por 81 horas de trabajo comunitario.

Actualmente, Olguín se encontraba sin causas pendientes con la justicia.