“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir - Chilevisión

31/08/2025 12:53

“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir

"Mantequilla", artista urbano y amigo de Kevin Olguín, despidió al protagonista del denominado robo del siglo en redes sociales y aseguró que le quedó un plan pendiente junto a Karina, su pareja, quien también fue asesinada.

Publicado por CHV Noticias

"Mantequilla", artista urbano y amigo de Kevin Olguín (32), despidió en sus redes sociales al protagonista del denominado robo del siglo tras ser asesinado, y reveló el último plan que el llamado Baby Bandito tenía pendiente.

Olguín fue asesinado a tiros durante la madrugada de este sábado junto a su pareja, Karina (25), mientras manejaba su vehículo en la comuna de Cerro Navia, en circunstancias que aún están siendo investigadas.

¿Cuál fue el plan pendiente de Kevin Olguín?

"Hermanito, te quiero mucho. Dios te bendiga en su santo reino. Dios le dé consuelo a su familia, siempre fuiste una linda persona, hermano mío", escribió Mantequilla en su cuenta de Instagram.

Junto a una captura de pantalla donde se le ve en una videollamada con Olguín, el artista reveló el plan que su amigo tenía pendiente: "Hace dos días habíamos hablado, Baby Bandito. De tu familia, que estabas bien y que te ibas al extranjero".

Finalmente, el cantante concluyó: "Siempre estarás en nuestros corazones, siempre fuiste real (...) Nuestras locuras y travesías quedarán en la historia, mi hermano, al igual que tú, mi sangre".

Revisa las publicaciones de Instagram:

