RED regala viajes gratis hasta fin de año: Revisa cómo concursar por Fiestas Patrias - Chilevisión

27/08/2025 11:47

RED regala viajes gratis hasta fin de año: Revisa cómo concursar por Fiestas Patrias

La iniciativa premiará a 60 personas con viajes gratis hasta fin de año en buses, metro y tren. Revisa cuáles son los requisitos y cómo participar.

Publicado por CHV Noticias

En la previa de las Fiestas Patrias, el sistema de RED Movilidad lanzó un concurso de payas que regalará viajes gratis en el transporte público hasta fin de año

La iniciativa premiará a 60 personas con viajes liberados hasta fin de año en el sistema de transporte público, incluyendo a buses, metro y tren.

El certamen fue organizado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) del Ministerio de Transportes, junto con Movired, Globe, Mercado Pago, MetroMuv, Pago Ya y Banco Estado, con el fin de promover el uso la locomoción.

¿Cómo participar por los viajes gratis?

El concurso de payas para participr por viajes gratis en la Red Movilidad estará disponible desde este 27 de agosto hasta el 8 de septiembre

Para participar hay que seguir los siguientes pasos:

  • Sigue las cuentas de Instagram de los patrocinadores (@red_movilidad, @moviredcl, @mercadopago.cl_, @pagoyacl, @bancoestado, @metromuv).
  • Escribir una paya positiva sobre Red Movilidad con los siguientes requisitos: debe tener la palabra "pago" y un máximo de 300 caracteres.
  • Etiquetar a un amigo o amiga.

