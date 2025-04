“Me insultaste caleta”: Naya Fácil sorprendió al filtrar antiguas discusiones grabadas con su madre - Chilevisión

Mediante sus historias de Instagram, la influencer y creadora de contenidos contó que encontró un celular que guardaba diversas grabaciones de conversaciones cotidianas con su mamá.

La influencer Naya Fácil acudió hasta sus historias de Instagram para revelar unos desconocidos audios en los que se le oye discutiendo en duros términos con su madre.

Aunque no reveló la fecha exacta del origen de los registos, estos datarían de hace al menos 6 años, pues la propia creadora de contenidos ha contado que hace largo tiempo que no mantienen contacto.

VER MÁS DE SHOW

"Encontré caleta de videos de discusiones con mi madre, literal discutíamos todos los días", escribió en la red social. "Qué brigido escuchar estos videos, las palabras a veces duelen más y sigo pensando lo mismo", expresó.

Naya dio a conocer cuatro registros en los que se escuchan diversas conversaciones cotidianas con sus padres: según se logra apreciar, la Reina del Festival de Viña 2024 por aquel entonces les enrostró antiguos malos tratos.

"Sabes lo bueno, sabes lo malo, para lo único que hablas es para discutir, ni siquiera cómo estás", se escucha decir a Naya en la historia que compartió en la plataforma.

"Por qué tengo que acercarme yo a ti, la última vez cómo me trataste, yo esa vez te lo dije, no te voy a hablar más porque tampoco voy a permitir que me traten así, me insultaste caleta", pronunció en otro de los registros.

Mira el registro a continuación: